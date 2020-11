Bonus edilizia, aggiornamenti per le imprese. Appuntamento online con Ance

GROSSETO – Continua l’intensa attività informativa dell’Ance Grosseto in merito all’applicazione dei bonus edilizia e del bonus potenziato 110% come disposto dal Decreto di agosto (104/2020).

Martedì 1 dicembre si svolgerà un nuovo aggiornamento su piattaforma in remoto, rivolto alle imprese associate Ance ed ai tecnici professionisti, per i quali sono riconosciuti anche i crediti formativi rilasciati dai rispettivi ordini.

L’incontro sarà introdotto da Marco Zandonà dell’Ance ed esperto de Il Sole 24 Ore, che approfondirà le ultime novità in tema di 110% ed i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Seguirà Marcello Cruciani, direttore Mercato privato Ance, che si soffermerà in particolare sugli aspetti urbanistici, autorizzativi e condominiali annessi ai bonus fiscali.

Nicola Massaro, responsabile Area tecnologia e qualità Ance, approfondirà il ruolo dei tecnici con i decreti asseverazioni e requisiti.

Finanziamenti bancari e ruolo di altri operatori assicurativi sarà l’argomento di approfondimento di Flavio Monosilio, direttore Affari Economici Ance.

L’Ance Grosseto ritiene che gli interventi agevolativi dei bonus sul piano fiscale e sul contenimento della dispersione energetica, rappresentino una interessante opportunità per i cittadini e per le imprese, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio abitativo ed al sostegno economico occupazionale del territorio e del settore edilizio in particolare.