Aretini ancora in isolamento, di nuovo rinviata Follonica Gavorrano-Montevarchi

BAGNO DI GAVORRANO – Ancora un weekend senza agonismo per il Follonica Gavorrano. “A seguito di comunicazione pervenuta pochi minuti fa dal Dipartimento Interregionale – ha diramato la società – a causa del “non decorso termine di isolamento di contatti stretti del gruppo giocatori” della società Aquila Montevarchi, la gara in programma domenica 29 novembre, è rinviata a data da destinarsi”.

Proseguono comunque regolari gli allenamenti in casa biancorossoblù come non si registra nessun nuovo caso di positività al Covid-19.