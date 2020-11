Amministrative2021: a Castiglione il centrodestra si presenterà con un programma unitario

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “Sono iniziati da diversi mesi numerosi incontri tra le forze locali del centrodestra castiglionese (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Movimento civico Castiglione), in vista delle prossime elezioni amministrative previste nella primavera 2021. Ci teniamo a comunicare che tali forze sono decise a proporre un programma elettorale condiviso e unitario”, scrivono, in una nota, dal centrodestra castiglionese.

“Inoltre Giorgio Seri (Fratelli d’Italia), Michele Giannone, Massimiliano Palmieri (Forza Italia), e Aldo Iavarone (Lista civica) intendono esprimere il loro personale supporto e apprezzamento per il lavoro svolto dalla responsabile della Lega castiglionese, Donatella Armellini, che da sempre ha contribuito a rafforzare l’unità del centrodestra locale, mettendo in campo le proprie competenze politiche e un’indiscussa capacità di coesione.

Per questo motivo, e di comune accordo, le suddette forze invitano i rappresentanti della Lega provinciale di Grosseto a un incontro, in data e sede da stabilirsi, a Castiglione della Pescaia, per conoscere e approfondire le dinamiche politiche locali, requisito essenziale per poter condividere una strategia elettorale unitaria.

Il centrodestra castiglionese pertanto intende ribadire la propria compattezza – conclude la nota – e sta già lavorando costantemente intorno ad idee di rilancio”.