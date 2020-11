Ztl aperte e un’ora di parcheggio gratis per supportare il commercio

PIOMBINO – Da lunedì 30 novembre ztl aperte e un’ora gratis sugli stalli blu.

“Abbiamo voluto agevolare le attività cittadine – spiegano il sindaco Francesco Ferrari e Sabrina Nigro, assessore alle Attività produttive – consentendo il libero accesso alle zone a traffico limitato: vista la chiusura obbligata imposta dai Dpcm, moltissime attività continuano a lavorare grazie alla consegna a domicilio. In questo modo potranno muoversi più agevolmente in città. Inoltre, un’ora di parcheggio gratis consentirà ai piombinesi di recarsi nei negozi aperti e effettuare tutti gli acquisti necessari prima di tornare a casa. Stiamo adottando tutte le soluzioni utili ad agevolare cittadini e attività in questo periodo di emergenza sanitaria per garantire la possibilità di effettuare gli acquisti necessari, visto anche l’avvicinarsi del periodo natalizio, sempre in sicurezza”.

Gli stalli a pagamento, quindi, saranno gratuiti per la prima ora di sosta esponendo il disco orario: apposita cartellonistica sarà apposta sui parcometri.