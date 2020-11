GROSSETO – Ulteriore aumento delle temperature in provincia di Grosseto, anche nella giornata di giovedì 26 novembre, con il termometro che continua a salire dopo giorni piuttosto freddi.

Nel capoluogo la minima, dopo i 5 gradi di ieri, dovrebbe arrivare fino a 7 gradi, raggiungendo un dato senz’altro più mite. Come del resto quello della massima, prevista a 16 gradi.

Ancora nuvole sparse per gran parte della giornata, anche se non mancheranno squarci di sole. Non sono previste precipitazioni per tutta la settimana.

