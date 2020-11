GROSSETO – Uno spazio dedicato alla cura della persona. Una postazione per spremere le arance e portare via il succo fresco, un’altra per appassionati di Sushi, con i prodotti lavorati sul momento, casse veloci per i possessori di carta Insieme, e poi piatti pronti caldi per chi lavora o ha fretta.

Questa mattina, dopo alcuni giorni di chiusura che hanno consentito un restyling completo ha riaperto i battenti la Conad all’Aurelia Antica. Da oggi si chiamerà Spazio Conad.