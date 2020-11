Coronavirus in Italia: nuovi casi in crescita, sono 29.003. 822 i morti, stabili le terapie intensive

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia. In aumento i nuovi casi: oggi ci sono 29.003 nuovi casi, 3.150 contagi in più rispetto a ieri quando erano 25.853. In merito si segnala che la Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato che i casi di oggi riportano 104 positività da laboratori privati registrati nel periodo 11-24 novembre.

Aumenta anche il numero di tamponi effettuati, che è pari a 232.711, ovvero 2.704 in più rispetto a ieri quando erano 230.007.

In crescita il numero di morti, che sono 822, mentre ieri se ne registravano 722(+100).

In calo il numero di guariti: sono 24.031, ieri 31.819 (-7.788).

Continuano a diminuire i ricoveri: in totale sono 34.038 (-275, ieri -264, martedì -120, lunedì +418). Sostanzialmente stabili le terapie intensive, che in totale sono 3.846 (-2, ieri +32, martedì +6, lunedì +9).

Ecco i dettagli:

• Attualmente positivi: 795.845 (+4.148, ieri -6.689, martedì +1.537, lunedì -9.098)

• Deceduti: 52.850 (+822, ieri +722, martedì +853, lunedì +630)

• Dimessi/Guariti: 661.180 (+24.031, ieri +31.819, martedì +20.837, lunedì +31.395)

• Ricoverati: 34.038 (-275, ieri -264, martedì -120, lunedì +418)

• di cui in terapia intensiva: 3.846 (-2, ieri +32, martedì +6, lunedì +9)

• Tamponi: 21.188.898 (+232.711, ieri +230.007, martedì +188.659, lunedì +148.945)

Totale casi: 1.509.875 (+29.003, ieri +25.853, martedì +23.232, lunedì +22.930)