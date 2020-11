A Grosseto in arrivo 25 colonnine elettriche. 50 punti di ricarica per auto ecologiche

GROSSETO – Il Comune di Grosseto, in collaborazione con Be Charge, realizzerà una rete per la ricarica di veicoli elettrici che prevede sul territorio 25 stazioni per 50 punti di ricarica, comprese 2 Fast Charge da 75kW.

Tutto ciò è stato possibile grazie ad una procedura negoziata, fortemente voluta dall’Amministrazione, il cui obiettivo era quello di individuare soggetti privati per la concessione di suolo pubblico su cui realizzare e gestire servizi di ricarica per veicoli elettrici.

In questo caso, l’implementazione di una rete di ricarica capillare non richiede alcun ricorso a fondi pubblici in quanto gli investimenti sono effettuati dall’operatore privato partner del Comune, così come i costi operativi.

«Si tratta di un grande passo per Grosseto nel panorama dell’e-mobility, che grazie all’installazione di una rete così capillare di postazioni di ricarica diventa un esempio virtuoso per tutto il paese – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente, Simona Petrucci –. Grazie alla stipula di una convenzione di concessione della durata di 8 anni, eventualmente prorogabili per ulteriori 4 anni, potremo avere a disposizione un’infrastruttura di ricarica elettrica all’avanguardia, senza costi per l’Amministrazione: installazione, manutenzione e gestione saranno infatti a carico del gestore. Grazie a questo innovativo sistema di gestione – possibile grazie al lavoro del segretario generale Luca Canessa, dell’ingegnere Raffaele Gualdani e del settore Ambiente – saremo in grado di sviluppare politiche legate alla mobilità sostenibile, fondamentali per ridurre le emissioni di carbonio e diminuire drasticamente l’impatto ambientale ed economico dei mezzi di trasporto tradizionali.»

«Il nostro piano di sviluppo – ha commentato Roberto Colicchio, Head of Business Development di Be Charge – è ambizioso: contiamo di installare circa 30.000 punti di ricarica sull’intero territorio nazionale nei prossimi 3-5 anni che erogheranno energia al 100% proveniente da fonti rinnovabili, per un investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro. Siamo già a buon punto con oltre 3.500 punti di ricarica già installati e altrettanti già autorizzati. Il ruolo dei Comuni resta centrale per consentire tale sviluppo perché soltanto con la collaborazione delle amministrazioni territoriali potremo realizzare l’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici necessaria al nostro Paese. In particolare per noi la Toscana è molto importante e speriamo che siano tanti i comuni che facciano le stesse scelte lungimiranti che ha effettuato l’amministrazione di Grosseto che ha saputo cogliere i vantaggi di un piano di sviluppo per la mobilità sostenibile del futuro. Noi siamo a disposizione per replicare progetti simili anche in altri comuni della regione».

Per effettuare una ricarica alle stazioni di ricarica Be Charge è sufficiente installare e registrarsi sull’App «BeCharge» scaricabile gratuitamente dagli AppStore Google Play e Apple App Store. Attraverso l’App è inoltre possibile visualizzare la mappa di tutte le stazioni di ricarica Be Charge sul territorio, verificare la disponibilità in tempo reale e la tipologia di presa dei vari punti di ricarica, oltre che il prezzo in €/kWh erogato. Il costo della ricarica verrà direttamente addebitato sulla carta di credito associata all’account dell’utente.

Per il cittadino, una rete di ricarica capillare costituisce un forte incentivo ad acquistare un veicolo elettrico che potrà ricaricare in modo semplice e veloce grazie al servizio altamente digitalizzato ed integrato con servizi di navigazione. Il cittadino potrà muoversi con maggiore facilità sul territorio nazionale utilizzando una rete di ricarica compatibile con quella del proprio Comune di residenza, beneficiando anche delle scontistiche/promozioni che le attività commerciali in prossimità delle colonnine vorranno offrire sotto forma di coupon digitali da utilizzare durante il tempo di ricarica.

