60mila euro per l’efficientamento energetico della scuola: domani partono i lavori

PIOMBINO – Partiranno domani, venerdì 27 novembre, i lavori per l’efficientamento energetico della scuola elementare di Riotorto: tutti gli infissi saranno sostituiti con nuove finestre in pvc e persiane in alluminio. L’intervento costerà circa 60mila euro di fondi del Comune.

“Si tratta di un intervento necessario per migliorare le prestazioni energetiche del plesso scolastico – spiega Marco Vita, assessore ai Lavori pubblici – ma che migliora anche la vivibilità degli ambienti per gli alunni. I lavori saranno eseguiti da due ditte piombinesi e ci siamo accordati con la scuola in modo da individuare i momenti e gli spazi migliori per non interferire con l’attività didattica. Stiamo mettendo il massimo impegno per garantire ai nostri piccoli studenti ambienti sicuri e confortevoli sempre con un occhio all’impatto ambientale ed economico”.

I lavori inizieranno domani, venerdì 27 novembre, e proseguiranno durante i fine settimana fino all’inizio delle vacanze natalizie: settimanalmente sarà redatto un programma dei lavori da condividere con la scuola per non interferire con l’attività didattica. Durante la pausa per le festività natalizie, invece, i lavori si svolgeranno ogni giorno fino al completamento dell’intervento stimato entro la riapertura di gennaio.