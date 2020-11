Screening per il tumore al seno, attivo fino al 23 dicembre il camper per la mammografia

PIOMBINO – Da oggi è attivo il servizio di screening senologico a Villamarina grazie al mammografo mobile che, fino al 23 dicembre, resterà a Piombino per la campagna di prevenzione del tumore al seno.

“A causa del coronavirus – dichiara il sindaco Francesco Ferrari – molte altre attività, soprattutto quelle legate alla prevenzione, hanno subito una battuta d’arresto”.

Per questo il camper della mammografia è così importante: ci permette di recuperare tutti quegli esami preventivi indispensabili per individuare in tempo gravi patologie come il cancro al seno. È un servizio necessario che, così, possiamo garantire alle nostre concittadine. Grazie anche all’associazione Sempre donna per l’utilissima donazione che migliorerà il lavoro degli operatori”.

L’associazione Sempre donna ha donato un computer e due cuffie con microfono per agevolare il lavoro di segreteria e contattare telefonicamente le pazienti. Attraverso l’unità mobile è possibile eseguire fino a 41 esami al giorno.