GROSSETO – Ancora cielo sereno o poco nuvoloso in Maremma, con temperature in leggerissimo aumento: questa la situazione prevista per mercoledì 25 novembre.

Nel capoluogo la minima, dopo i 5 gradi registrati ieri, dovrebbe assestarsi attorno a quota 6; la massima, invece, è attesa a 15 gradi (ieri 14), condizioni quindi piacevoli.

Leggero aumento per il vento, con raffiche che dovrebbero arrivare fino a 15 chilometri orari. Non sono previste le precipitazioni, mutate anche le previsioni per il weekend che al momento non fanno pensare a pioggia.

