Coronavirus, un uomo morto. 27 nuovi positivi e 28 guariti

GROSSETO – 27 nuovi positivi e una persona morta: è questo il bilancio di oggi in provincia di Grosseto. La persona deceduta è uomo di 82 anni morto questa mattina. Per quanto riguarda i nuovi positivi, invece, undici sono residenti nel comune di Grosseto, quattro a Follonica, tre a Roccastrada, due a Magliano in Toscane e a Orbetello e uno rispettivamente a Castel del Piano, Gavorrano, Massa Marittima, Monte Argentario e Scarlino.

Al momento in tutta la Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena) sono 133 i nuovi positivi. In Maremma, sino alle 14 di oggi, sono stati effettuati 910 tamponi. Le persone positive attualmente in carico alla Asl sono 1750. 28 le persone guarite.

Tra i nuovi positivi nella nostra provincia cinque rientrano nella fascia sino a 18 anni, nove in quella tra 19 e 34, quattro tra 35 e 49, sette tra 50 e 64, uno tra 65 e 79 e uno oltre 80 anni. Da venerdì (in cui i casi erano 115) il trend è in discesa.

Al momento sono 72 le persone ricoverate. 14 in terapia intensiva. 985 le persone positive al proprio domicilio. 2774 il numero delle persone in quarantena i quanto contatto stretto di positivo.

Sono cinque i casi di Covid-19 individuati oggi a Piombino: una donna di 85 anni, due uomini di 42 e 77 anni e due minori di 8 e 12 anni. Tre di questi cinque pazienti sono familiari di casi già conclamati: sono tutti isolati nelle proprie abitazioni in buone condizioni di salute. Il Dipartimento di prevenzione sta ricostruendo la rete di contatti avuti dai pazienti.

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 24 12 24 17 16 4 Grosseto 5 9 4 7 1 1 Siena – 1 3 3 1 – Totale ASL TSE 29 22 31 27 18 5

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Giovedì 19/11/20 Venerdì 20/11/20 Sabato 21/11/2020 Domenica 22/11/2020 Lunedì 23/11/20 Martedi 24/11/20 Mercoledì 25/11/20 Arezzo 159 161 114 126 62 58 97 Siena 60 78 58 58 24 31 8 Grosseto 62 115 65 51 52 33 27 Totale Asl Tse 289 359 237 235 140 124 133

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto (i comuni non indicati hanno zero nuovi casi)

Comune Nuovi casi Castel Del Piano 1 Follonica 4 Gavorrano 1 Grosseto 11 Magliano In Toscana 2 Massa Marittima 1 Monte Argentario 1 Orbetello 2 Roccastrada 3 Scarlino 1

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 2132 Provincia di Siena 1074 Provincia di Grosseto 910

.

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 2787 Provincia di Siena 1240 Provincia di Grosseto 1750

.

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 2429 Provincia di Siena 985 Provincia di Grosseto 1526

.