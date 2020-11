Coronavirus, il bilancio del sindaco: «La discesa dei contagi continua, migliora il paziente in terapia intensiva»

ISOLA DEL GIGLIO – “Continua la discesa dei contagi che fa ben sperare in un lento ma graduale processo di azzeramento dei contagi”. Lo scrive il sindaco di Isola del Giglio, Sergio Ortelli.

“Altri tre soggetti negativi che riducono notevolmente il dato preoccupante di un mese fa quando sull’isola si registravano circa 34 casi di contagio da Covid – aggiunge il primo cittadino – Ci sono novità anche per lo stato di salute della persona ancora ricoverata in terapia intensiva”.

“Non è più positivo ed il suo stato di salute sta migliorando di giorno in giorno – conclude il primo cittadino – Si comincia ad intravedere una piccola luce in fondo al tunnel che noi tutti vogliamo si trasformi in piena guarigione e nel ritorno a casa. Sulla scia dei tracciamenti dei giorni scorsi anche stamani verranno eseguiti, in modalità drive-through, altri 4 tamponi di cui verranno forniti i risultati in un paio di giorni”.