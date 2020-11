Contributo affitto: al via il bando. Requisiti e come fare domanda

SCARLINO – È aperto il bando per ricevere un contributo sull’affitto versato nel 2020, destinato ai residenti nel Comune di Scarlino che hanno un Isee non superiore a 8mila euro.

Per poter richiedere il sostegno economico occorre anche un contratto regolarmente registrato. Il contributo va da 500 a 800 in base al punteggio ottenuto.

Nel caso in cui l’Amministrazione comunale non utilizzasse tutto il fondo a disposizione per i primi sei cittadini in graduatoria, verranno destinati 300 euro agli altri richiedenti in posizione inferiore.

La richiesta di contributo deve essere inviata entro lunedì 21 dicembre. La domanda da compilare in ogni sua parte (scaricabile sul sito www.comune.scarlino.gr.it nella sezione “Casa”), con la copia del documento d’identità, dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (comunediscarlino.protocollo@legalmail.it) oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: “Comune di Scarlino, via Martiri d’Istia 1, 58020 Scarlino, scrivendo sulla busta la dicitura: “Contiene domanda per l’assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione anno 2020”.

La domanda può essere anche consegnata a mano all’ufficio Protocollo, su appuntamento (0566 38529/512). Per informazioni è possibile contattare Carla Brunese (0566 38529, c.brunese@comune.scarlino.gr.it).