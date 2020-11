GROSSETO – Qualità, convenienza, forte legame con i produttori locali e un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. Sono queste le scelte strategiche che accompagnano l’apertura del nuovo Carrefour Market di Piazza Volturno 10, a Grosseto. Il supermercato rafforza la presenza di Etruria Retail nel capoluogo maremmano, dove è già presente con 13 punti vendita, e nel territorio provinciale, con altri 28 negozi.

Il nuovo negozio è stato inaugurato oggi, mercoledì 25 novembre, con il taglio del nastro a cui hanno preso parte Graziano Costantini, direttore generale di Etruria Retail; Maurizio Nicolello, direttore commerciale di Etruria Retail; Mauro Balani, direttore del personale di Etruria Retail; il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori del Comune di Grosseto, Riccardo Ginanneschi e Fabrizio Rossi, con delega, rispettivamente, alle attività produttive e all’urbanistica, e tutto lo staff del negozio.

Il nuovo Carrefour Market. Sono undici le persone assunte grazie all’apertura del supermercato di Piazza Volturno, che si sviluppa su una superficie di vendita di 500 mq. Lo staff, guidato dal responsabile Alessandro Baldanzi, è formato da quindici persone, dieci donne e cinque uomini. Un team che sarà impegnato nei reparti del market, ma anche nelle consegne a domicilio, che è uno dei servizi offerti dal supermercato.

Una spesa genuina e di qualità. All’interno del punto vendita i clienti potranno contare su un ampio assortimento di prodotti freschi e di qualità, dalla panetteria alla gastronomia. Gli amanti della frutta e della verdura fresca potranno contare sul PIT, il pronto in tavola, ortofrutta fresca tagliata e preparata nel punto vendita il giorno stesso. L’assortimento si completa con una vasta gamma della linea “Terre d’Italia”, prodotti tipici delle varie regioni oltre 200 prodotti bio, no gluten e della linea ‘Informa’, pensata per una vita sana ed equilibrata, senza rinunciare al gusto. Qualità che si sposa con la convenienza grazie ai tantissimi prodotti a marchio Carrefour con prezzi ribassati e bloccati. Continua, inoltre, il sodalizio con i produttori locali, grazie ai prodotti “Sapori e Valori” che offrono ai i clienti un’accurata selezione delle eccellenze dell’enogastronomia toscana.

Il nuovo Carrefour ha un’anima green. La sostenibilità e l’attenzione all’ambiente sono sempre stati due valori importanti per Etruria Retail, anche nelle piccole scelte tecniche e logistiche. Il negozio di Piazza Volturno è stato concepito e realizzato a basso impatto ambientale. L’illuminazione si basa su apparecchi led di ultima generazione che consentono un notevole risparmio di energia grazie ai rivelatori di presenza. Anche l’impianto di climatizzazione è stato progettato rispettando criteri di risparmio energetico e mantenimento dell’ambiente sano grazie ad elevati ricambi d’aria. L’aria immessa, inoltre, sfrutta tutto il calore espulso in eccesso nell’ambiente per limitare i consumi.

“L’apertura del nuovo punto vendita Carrefour rappresenta un valore aggiunto per la nostra città – afferma il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Il supermercato andrà a servire una parte di Grosseto molto frequentata per la presenza di uffici e scuole. I prodotti di qualità e i numerosi servizi offerti da Carrefour saranno sicuramente utili per chi vive quotidianamente la zona”.

“Con questa nuova apertura – afferma Graziano Costantini, dg di Etruria Retail – rafforziamo la nostra presenza in una città, Grosseto, che è uno dei centri nevralgici dei territori in cui Etruria Retail è protagonista da quasi sessant’anni. Siamo molto soddisfatti di questa presenza capillare, che è una presenza di qualità, oltre che di quantità di punti vendita. Qualità declinata in tutte le sue accezioni, da quella dei prodotti, a quella della tecnologia applicata alle buone pratiche di sostenibilità ambientale. Un punto sul quale siamo, da sempre molto attenti”.

Info utili. Il Carrefour Market di Piazza Volturno 10, a Grosseto è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 7.45 alle 20 e la domenica, dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 20.