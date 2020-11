Amministrative 2021, Partito comunista: «Sì a una lista unitaria indipendente da destra e sinistra»

ORBETELLO – “Come Partito Comunista appoggiamo nella maniera più convinta la proposta di una lista unitaria per il comune di Orbetello”, informano dal partito dopo la proposta avanzata da Unità comunista.

“Reputiamo che questi piccoli passi servano a superare le divisioni che ancora tengono ostaggio migliaia di comunisti in tutta Italia – prosegue il Pc – . Sappiamo quanto sia necessario un Partito comunista forte, unito e indipendente da tutte le forze politiche, visto che ormai sinistra e destra fanno le stesse cose. Il futuro per tutti i lavoratori è fuori dall’Unione europea dall’Euro e dalla Nato.

Anche in una elezione amministrativa bisogna tenere bene in mente questi punti, perché oggi un sindaco è poco più di un passacarte per colpa della gabbia in cui l’Unione Europea lo ha stretto.

Alle nostre comunità dobbiamo far capire questi passaggi fondamentali per tornare a spendere e investire per il benessere di tutti e per avere i nostri territori curati e funzionali.

Quindi, ribadiamo, il Partito comunista sosterrà con tutte le proprie forze questo progetto – conclude – e metterà a disposizione tutto quello di cui ci sarà bisogno per far si che questo sia un percorso vittorioso”.