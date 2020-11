Al via il corso per diventare volontario della Croce rossa: quest’anno sarà on line

GAVORRANO – Il 3 dicembre inizia il corso per diventare volontario della Croce rossa del comitato locale di Gavorrano. A causa delle normative per la riduzione del contagio da Coronavirus, il corso sarà effettuato on line. Pertanto verrà stilato un calendario di circa 10 lezioni che si svolgeranno indicativamente dalle ore 21.00 alle ore 23.00 due volte a settimana.

Le lezioni possono essere seguite in diretta tramite computer, smartphone o tablet, con possibilità di interazione tra discenti e docenti, oppure, vedere il video, che è stato registrato, in un secondo momento, se il discente è impossibilitato a seguire la diretta nel giorno stabilito.

«È possibile iscriversi al corso contattando la nostra sede allo 0566/844238 o candidarsi inviando un messaggio dalla nostra pagina fecebook – afferma il presidente Cri Gavorrano Luigi Zullo -. Il nostro Comitato è operativo con molteplici attività e iniziative a favore della nostra comunità, che vanno dal servizio di emergenza sanitaria in collaborazione con il 118, ai trasporti sanitari per pazienti non deambulanti con mezzi attrezzati o in ambulanza, dalla distribuzione di viveri e vestiario, al pronto spesa e pronto farmaco. Una volta che una persona entra in croce rossa si troverà difronte a una serie di attività che potrà svolgere in relazione alle proprie inclinazioni personali e al tempo disponibile del volontario. Tutti possono essere utili proprio perché la Croce Rossa non è solo servizio in ambulanza e l’attuale pandemia lo sta dimostrando. Pertanto invito chiunque voglia essere attivo su questi fronti ad intraprendere questa bella esperienza».