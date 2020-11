Perché il calcio è lo sport più praticato al mondo? Al Fossombroni lo spiega l’allenatore Maurizio Seno

GROSSETO – Ieri mattina i ragazzi dello sportivo dell’Isis Fossombroni di Grosseto hanno incontrato in streaming Maurizio Seno, maestro dello sport, già docente del settore tecnico della Figc di Coverciano, e allenatore professionista. Tra le sue esperienze si annoverano quelle di responsabile tecnico del settore giovanile del Milan e di collaboratore tecnico di società blasonate come Chievo, Udinese, Genoa, Cagliari, e Milan.

«Il primo messaggio che ho voluto far passare ai ragazzi – spiega il tecnico Seno – è che l’essere umano è un’entità estremamente complessa. Una complessità intesa come massima espressione del nostro cervello: una macchina che anticipa, valuta possibilità, e spesso, predice il futuro. Una delle macchine più evolute al mondo che molte volte non viene usata perché siamo schiavi del conformismo e cediamo all’opinione delle masse.

Dobbiamo lottare contro l’omologazione perché dobbiamo riappropriarci del nostro sentire critico. Trasferiamo questa complessità nel calcio, che è il gioco più complesso al mondo perché l’incertezza e le probabilità ne sono la massima espressione, dovute allo spazio, al numero dei contendenti e alle interazioni tra loro che diventano infinite e sconosciute a priori.

Ha poche regole ma semplici che danno l’opportunità al soggetto di esprimersi nella massima libertà rispetto ad altri sport – conclude -. Oltre all’abilità di riuscire a fare delle cose solo con i piedi che rendono ancora più avvincente la natura di un gioco dove l’essere umano può far funzionare costantemente e appieno la propria “macchina”».