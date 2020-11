L’almanacco del Giunco: il 24 novembre Charles Darwin pubblica “On the origin of species” e muore Freddie Mercury

GROSSETO – Martedì 24 novembre, Santissimi Andrea Dung Lac e Compagni martiri, il sole sorge alle 7.22 e tramonta alle 16.40. Accadeva oggi:

496 – Sale sul soglio pontificio Papa Anastasio II

642 – Sale sul soglio pontificio Papa Teodoro I

1639 – Jeremiah Horrocks osserva il transito di Venere (24 novembre nel calendario giuliano o 4 dicembre nel calendario gregoriano)

1642 – Abel Tasman diventa il primo europeo a scoprire la Terra di Van Diemen (in seguito ribattezzata Tasmania)

1793 – In Francia entra in vigore il Calendario Rivoluzionario Francese

1826

– Nasce a Firenze Carlo Lorenzini alias Carlo Collodi autore de Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino

– Vittoria degli insorti greci sugli Ottomani alla battaglia di Arachova, in Beozia.

1859 – Il naturalista britannico Charles Darwin pubblica On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life, un libro che sostiene che gli organismi si sono evoluti gradualmente attraverso la selezione naturale. La prima edizione verrà esaurita il giorno stesso, essendone state tirate solo le 1250 copie prenotate

1863 – Guerra di secessione americana: Battaglia di Lookout Mountain – Nei pressi di Chattanooga (Indiana), le forze unioniste del generale Ulysses S. Grant catturano Lookout Mountain ed iniziano a spezzare l’assedio confederato della città, portato dal generale Braxton Bragg

1904 – Primo esempio funzionante di mezzo cingolato (in seguito rivoluzionerà i veicoli per le costruzioni e la guerra terrestre)

1922 – Il popolare scrittore e membro dell’Irish Republican Army, Robert Erskine Childers, viene giustiziato da un gruppo di fuoco dell’Irish Free State per porto abusivo di un revolver

1932 – A Washington viene inaugurato l’Fbi Crime Lab

1941 – Seconda guerra mondiale: gli Stati Uniti garantiscono un prestito alla Francia Libera

1944 – Seconda guerra mondiale: bombardamento di Tokyo – Missione di bombardamento contro la capitale giapponese, Tokyo, viene effettuato da 88 aerei statunitensi

1947

– Paura Rossa: dopo essersi rifiutati di cooperare con il Comitato della Camera per le Attività Anti-americane, riguardo alle accuse di influenza comunista nell’industria del cinema, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti vota 346 a 17 l’approvazione delle citazioni di oltraggio del Congresso contro i cosiddetti Hollywood 10

– Robert Schuman diventa primo ministro della Francia

1951 – L’opera di Broadway, Gigi (teatro), debutta con protagonista la poco nota attrice Audrey Hepburn (la commedia andrà in scena per sei mesi e porterà al debutto cinematografico della Hepburn, nel film Vacanze romane)

1963 – Guerra del Vietnam: il presidente statunitense Lyndon B. Johnson conferma che gli Stati Uniti intendono continuare ad appoggiare il Vietnam del Sud sia militarmente che economicamente

1969 – Programma Apollo: l’Apollo 12 ammara nell’Oceano Pacifico, ponendo fine alla seconda missione dell’uomo sulla Luna

1971 – Un uomo che si fa chiamare Dan Cooper (comunemente ricordato come D. B. Cooper) si paracaduta da un aereo della Northwest Orient Airlines che aveva dirottato con 200.000 dollari di riscatto; di lui non si è più saputo nulla

1991 – Muore Freddie Mercury

1993 – Nel Regno Unito, gli undicenni Robert Thompson e Jon Venables vengono condannati per l’omicidio di James Bulger

1997 – A seguito di una perdita di 554,26 punti dell’indice Dow Jones (Djia), gli ufficiali della Borsa di New York invocano per la prima volta la regola del “circuit breaker” per fermare le contrattazioni (fu una mossa controversa che portò ad un rapido cambiamento della regola; il blocco delle contrattazioni può avvenire solo se l’indice perde almeno il 10 o 20 percento)

1998 – America Online annuncia che acquisirà Netscape Communications con una transazione con scambio di azioni del valore di 4,2 miliardi di dollari

2001 – Precipita un Avro RJ100 della Crossair su una collina vicino Zurigo, uccidendo 24 persone, tra cui un gran numero di personaggi famosi.

2002 – Austria: il partito Popolare vince le elezioni politiche

2009 – Lea Garofalo, collaboratrice di giustizia, viene rapita a Milano e viene data alle fiamme a Monza qualche giorno dopo

2014 – Lo zibibbo di Pantelleria è stato inserito nella lista dei Patrimoni orali e immateriali dell’umanità dell’Unesco

2018 – I Bts tengono il loro discorso alle Nazioni Unite, parlando della loro campagna “Love Myself” promossa dall’Unicef, così come dell’importanza dell’amore per se stessi per le giovani generazioni. Il gruppo è stato scelto come testimone per presentare il nuovo programma “Generation unlimited” dell’Unicef