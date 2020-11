Guasto alla caldaia, bambini al freddo da venerdì. «Oggi arrivano i tecnici»

GRILLI – Protesta dei genitori della scuola d’infanzia della frazione di Grilli. Questa mattina una rappresentanza dei genitori dell’asilo ha contattato la nostra redazione per segnalare un problema che persiste da diversi giorni: il riscaldamento del plesso è guasto e i bambini sono costretti a stare al freddo.

Una preoccupazione soprattutto per la paura che i piccoli possano ammalarsi o prendere un raffreddore che, in questo periodo di emergenza sanitaria, comporterebbe un vero disagio. Non solo. I genitori hanno lamentato anche il guasto del telefono fisso e la impossibilità di comunicare con le maestre per chiedere informazioni. Insomma, si è creato uno spiacevole disagio tra le famiglie.

Abbiamo contatto il sindaco Andrea Biondi, il quale conferma di essersi occupato personalmente della situazione nella giornata di ieri. Essendo il plesso della materna di Grilli sul territorio comunale la scuola con il più alto efficientamento energetico, con una caldaia di ultima generazione, il personale comunale non ha le competenze tecniche per risolvere il guasto.

È stato quindi richiesto l’intervento sia della ditta installatrice che fornitrice. Nella giornata di oggi, così afferma il primo cittadino, i tecnici specializzati saranno al lavoro per risolvere il problema e la situazione dovrebbe tornare alla normalità entro sera. Per quanto riguarda, invece, il non funzionamento della linea telefonica, si tratterebbe di un guasto Tim e l’amministrazione ha già fatto segnalazione all’operatore per far ripristinare il prima possibile la linea.