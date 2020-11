Drive-through per la distribuzione delle mascherine in città: ecco dove ritirarle

GROSSETO – Ecco come sarà organizzato il sistema, che entrerà in funzione a partire da giovedì 26 novembre: l’Amministrazione comunale, attraverso la Protezione civile, ha individuato tre zone dove la distribuzione avverrà attraverso il sistema drive-through. Sono il parcheggio del centro commerciale Aurelia Antica, del centro commerciale Maremà e piazza Barsanti. Qui i cittadini potranno recarsi con la propria auto per ritirare le mascherine in arrivo dalla Protezione civile regionale: il giovedì pomeriggio (dalle 14.30 alle 18.30) e domenica mattina (dalle 9 alle 13) per tre settimane a partire da questa.

A consegnare le mascherine saranno le associazioni di volontariato coordinate dalla Protezione civile locale (Cri – Misericordia – Vab – Grifone – La Racchetta – Cisom – Associazione Polizia di Stato). La consegna avverrà quindi nei giorni giovedì 26 (14.30-18.30), domenica 29 novembre (9-13), giovedì 3 (14.30-18.30) e domenica 6 (9-13), giovedì 10 (14.30-18.30) e domenica 13 dicembre (9-13).

Le frazioni e il territorio aperto saranno invece raggiunte dalle Pro Loco e dalle associazioni di Controllo del vicinato.

A disposizione dei cittadini che hanno difficoltà a raggiungere i luoghi di consegna a causa della quarantena, perché anziane, sole o con disabilità o problemi di mobilità, è attivo il numero di telefono Info-Covid 0564-488242 (dal lunedì alla domenica alle 8.30 alle 13.30) oppure 0564-488237 (il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17) attraverso cui prenotare le proprie mascherine che – nei giorni successivi – saranno consegnate a domicilio dai volontari o dalla Protezione civile stessa. A tal proposito un aiuto concreto nell’indirizzare e informare i cittadini arriva dalla Consulta per la disabilità del Comune di Grosseto.

“Abbiamo organizzato questo sistema in modo da evitare assembramenti – dice il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna -: garantiamo a tutti di ottenere le mascherine in sicurezza andando a ritirarle per il nucleo familiare di appartenenza in tre zone della città, coprendo le varie aree e consentendo di raggiungerle in auto al ritorno dal lavoro, a da altre commissioni, o anche la domenica per chi non avesse la possibilità di ritirarle il giovedì. Evitiamo quindi affollamenti ingiustificati nella prima settimana, poiché la consegna avverrà per tre settimane consecutive e ognuno potrà ritirare le mascherine riservate al proprio nucleo familiare mostrando un documento d’identità”.

“Allo stesso tempo – conferma Fausto Turbanti, assessore alla Protezione civile – sul resto del territorio, nelle frazioni e in campagna le mascherine saranno consegnate a domicilio dalle Pro Loco e da alcune associazioni di Controllo del Vicinato (Rispescia, Principina Terra e Squadre Basse Cernaia), che hanno rinnovato la collaborazione dimostrando grande senso civico. Mentre per chi ha difficoltà negli spostamenti potrà chiedere il supporto dei volontari, con il sistema di consegna a domicilio, attraverso le linee Info-Covid messe a disposizione per l’emergenza dal Comune di Grosseto. In pochi giorni saranno raggiunti a casa da volontari ben riconoscibili, proprio come già avvenuto nel corso dello scorso lockdown. Colgo l’occasione per ringraziare il mondo del volontariato, che ha un ruolo fondamentale nella gestione di questa particolare emergenza”.