Coronavirus: altre due persone morte. 33 nuovi positivi, ma i guariti sono di più

GROSSETO – Ci sono altre due persone positive al Coronavirus decedute oggi. Si tratta di due uomini, uno di 65 e uno di 90 anni. Salgono dunque a 48 le persone decedute dall’inizio dell’epidemia. Sono invece 33 i nuovi positivi riscontrati dai tamponi entro le 14 di oggi e 41 i guariti. per la prima volta da molto tempo il numero dei guariti supero quello dei nuovi positivi.

I nuovi positivi nella Asl Toscana sud est (Arezzo, Siena e Grosseto) sono invece 124: 58 nella provincia di Arezzo e 31 in quella di Siena e due persone extra Asl.

Tra i nuovi positivi 13 sono del comune di Grosseto, sei in quello di Roccastrada e tre in quello di Follonica. Due i nuovi positivi nella fascia da zero a 18 anni, tre tra 19 e 34 anni, due tra 35 e 49, dieci tra 50 e 64 anni, undici tra 56 e 74, e infine cinque oltre gli 80 anni.

Da sabato il trend dei nuovi positivi sembra in calo: dai 65 di sabato, ai 51 di venerdì, i 52 di lunedì e infine i 33 di oggi. Al momento sono 73 le persone ricoverate all’ospedale Misericordia di Grosseto e 14 in rianimazione. Il numero dei tamponi fatti è di 928. 1770 le persone positive in carico, di cui 1546 al proprio domicilio. 2918 il numero delle persone contatto stretto in quarantena.

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 11 13 8 15 4 7 Grosseto 2 3 2 10 11 5 Siena 6 2 5 4 1 13 Totale ASL TSE 19 18 15 29 16 25

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Mercoledì 18/11/20 Giovedì 19/11/20 Venerdì 20/11/20 Sabato 21/11/2020 Domenica 22/11/2020 Lunedì 23/11/20 Martedi 24/11/20 Arezzo 98 159 161 114 126 62 58 Siena 70 60 78 58 58 24 31 Grosseto 66 62 115 65 51 52 33 Totale Asl Tse 241 289 359 237 235 140 124

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

(i comuni non indicati hanno zero nuovi casi)

Comune Nuovi casi Arcidosso 1 Capalbio 1 Castel Del Piano 1 Castiglione Della Pescaia 1 Follonica 3 Grosseto 13 Magliano In Toscana 1 Manciano 1 Monte Argentario 2 Orbetello 2 Roccastrada 6 Scansano 1

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1282 Provincia di Siena 1191 Provincia di Grosseto 928

.

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 2862 Provincia di Siena 1297 Provincia di Grosseto 1770

.

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 2500 Provincia di Siena 1044 Provincia di Grosseto 1546

.

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 4630 Provincia di Siena 2850 Provincia di Grosseto 2918

.

Persone Guarite Provincia di Arezzo 100 Provincia di Siena 42 Provincia di Grosseto 41

.