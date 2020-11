Coronavirus a Piombino: da agosto 254 contagi. 83 sono guariti, 136 positivi

PIOMBINO – Sono 15 i casi di Coronavirus rilevati ieri a Piombino: cinque uomini, rispettivamente di 47, 51, 56, 68 e 77 anni; nove donne, di 43, 57, 59, 62, 64, 86, 87, 89 e 90, due delle quali ricoverate in ospedale già prima della diagnosi di Covid-19; e un minore di 10 anni.

Tutti i pazienti sono in buone condizioni di salute e, salvo i soggetti ricoverati, isolati nelle proprie abitazioni. Il Dipartimento di prevenzione sta ricostruendo la rete di contatti avuta dai soggetti.

Il totale dei cittadini interessati dal coronavirus sul territorio comunale di Piombino da agosto ad oggi ammonta a 254 soggetti, di cui: 136 attualmente positivi (tre ricoverati in ospedale), tre sospetti in attesa di conferma, 83 guariti, 20 casi sospetti successivamente non confermati e 12 soggetti positivi che risultano residenti a Piombino ma sono domiciliati altrove.