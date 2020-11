Chimico, educatori, receptionist: ecco le figure ricercate dal Centro per l’impiego

GROSSETO – La Fiera Toscana in tour quest’anno si svolgerà in modalità remoto nei vari Centri per l’Impiego della Regione Toscana. Nel dettaglio, il Centro per l’impiego di Grosseto ricerca le seguenti figure:

CHIMICO addetto alle attività di laboratorio, per centro di ricerche altamente specializzato in servizi di consulenza, campionamento e analisi;

EDUCATORI PROFESSIONALI da inserire in cooperativa sociale sia nell’area servizi per l’infanzia (asili nido) sia nell’area servizi domiciliari rivolti ai disabili giovani e adulti;

RECEPTIONIST per l’accoglienza del cliente, la gestione delle prenotazioni e degli arrivi, l’annotazione dei dati del cliente, l’assegnazione della stanza, la ricezione delle richieste del soggiornante durante la permanenza, il disbrigo delle pratiche per la partenza del cliente;

TECNICO DI MARKETING/ COMUNICAZIONE per svolgere tutte le attività specifiche connesse all’ideazione, alla progettazione e alla promozione di strategie di marketing di una struttura turistico/alberghiera;

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO in grado di gestire la documentazione necessaria all’azienda per funzionare in modo efficiente. Si occupa di tutto quanto riguarda gli aspetti burocratici e di segreteria, in conformità con le procedure aziendali- cura la contabilità ordinaria.

Per maggiori informazioni https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/cittadini/offerteLavoro.xhtml.