Quattro appuntamenti online per i tesserati della Gea, Furi: «Non ci fermiamo»

GROSSETO – Prende il via oggi lunedì 23 novembre il progetto movimento Gea. Un’iniziativa online rivolta ai giovani tesserati delle formazioni maschili e femminili, che potranno seguire gli appuntamenti sulla piattaforma di Google Meet. Il link verrà comunicato agli interessati nella giornata dell’evento. La Gea Basketball Grosseto ha previsto 4 sessioni con l’intervento di coach e preparatore atletico.

Si parte alle 17,30 con Pablo Crudeli (Il palleggio) per le annate dai 2015 ai 2008; mercoledì 25 alle 17,30 toccherà a Luca Faragli (La difesa) per i nati dal 2009 in poi. Giovedì 16 dalle 17,30 sarà il turno di Marco Romboli (Bill handing) per le annate dal 2015 al 2008. Venerdì 27 alle 18,30 appuntamento con il preparatore atletico Stefano Teglielli (Esercizi a corpo libero).

«Come promesso – dice il presidente David Furi – la nostra parola d’ordine è sempre la stessa: non ci fermiamo. Per questo abbiamo pensato ad attività online da svolgere tranquillamente a casa evitando spostamenti e contatti, per rimanere attivi e stare in forma».