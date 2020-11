Nuovo calendario per l’hockey, ecco le date degli impegni del Circolo Pattinatori

GROSSETO – In attesa del nuovo protocollo anti-Covid, che prevede, per il campionato di serie A1, l’utilizzo dei tamponi rapidi da effettuare alla vigilia di ogni incontro, la Fisr ha comunicato le date dei recuperi delle gare di A1 rinviate prima della sospensione dei campionati fino al prossimo 4 dicembre. La quarta giornata verrà recuperata martedì 22 dicembre con inizio alle 20,45, mentre la quinta è stata rimessa in calendario per la sera di martedì 29 dicembre. Il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox sarà impegnato rispettivamente a Scandiano e in via Mercurio contro la capolista Wasken Lodi (foto d’archivio di Casaburi).

Ecco comunque il nuovo programma delle gare rinviate.

4ª giornata, 22 dicembre: GDS Forte dei Marmi-Tierre Montebello, Team Service Monza-Galileo Follonica, Roller Scandiano-Edilfox Grosseto.

5ª giornata, 29 dicembre: Trissino-Lanaro Breganze, Monza-Why Sport Valdagno, Montebello-Scandiano, Edilfox Grosseto-Wasken Lodi, Follonica-Forte dei Marmi.

“La Fisr – commenta il presidente del Circolo Pattinatori, Stefano Osti – ha preso una decisione saggia, quella di posticipare i recuperi, e onestamente ci ha tolto da qualunque imbarazzo. La situazione in casa Grosseto sta piano piano tornando a quella specie di normalità con la quale dobbiamo convivere. I giocatori sono tutti in via di guarigione e nelle prossime ore riprenderanno la preparazione per l’impegno casalingo contro il Correggio. Dal 5 dicembre e fino a tutto il mese di gennaio compresi quindi Natale e Capodanno giocheremo due volte a settimana, il sabato e il martedì o il mercoledì. Un vero e proprio tour de force”.

Il Circolo Pattinatori sta aspettando anche il nuovo protocollo sanitario anche per riprendere l’attività giovanile. “Appena la Fisr avrà messo a conoscenza – spiega il presidente Stefano Osti – del nuovo protocollo sanitario, tutti i comitati regionali stabiliranno le regole per far ripartire i campionati giovanili. Il Circolo Pattinatori Grosseto rispetterà le nuove norme e si adeguerà alle normative che verranno seguite su tutto il territorio nazionale. Non faremo niente al di fuori del protocollo fissato dal Ministero della salute e dalla Fisr e ci comporteremo solo nel pieno rispetto delle regole”.

La società, per una maggiore sicurezza dei piccoli atleti, sottoporrà comunque a tampone tutti gli allenatori del settore giovanile prima di riprendere gli allenamenti.

Questo il calendario completo:

Edilfox Grosseto-Follonica Hockey: 4-3 – sab 9 gen.

Monza-Edilfox Grosseto: 3-4 – sab 16 genn.

Edilfox Grosseto-GDS Forte dei Marmi: 1-3 – sab 23 gen.

Roller Scandiano-Edilfox Grosseto: mar. 22 dic – sab. 30 gen.

Edilfox Grosseto-Amatori Wasken Lodi: mar 29 dic. – sab 6 febb.

Lanaro Breganze-Edilfox Grosseto: mer 16 dic. – sab 13 febb.

Edilfox Grosseto-Ubroker Bassano: mer 27 gen. – sab 20 feb.

Telea Medical Sandrigo-Edilfox Grosseto: mer 27 gen. – sab 6 mar.

Edilfox Grosseto-Bidielle Correggio: sab 5 dic. – dom 14 mar.

Credit Agricole Sarzana-Edilfox Grosseto: mar 8 dic. – sab 20 mar.

Edilfox Grosseto-Hockey Trissino: sab 12 dic. – sab 27 mar.

Edilfox Grosseto-Hockey Valdagno: sab 19 dic. – sab 10 apr.

Tiemme Chimica Montebello-Grosseto: mar 5 gen. – sab 17 apr.