Massa contro la violenza sulle donne: le iniziative del 25 novembre

MASSA MARITTIMA – In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra mercoledì 25 novembre, a Massa Marittima l’Assessorato ai servizi sociali e la Commissione Pari Opportunità hanno organizzato due iniziative volte a sensibilizzare i cittadini su questo tema che purtroppo riguarda tantissime donne.

Fin dalla mattina di mercoledì saranno distribuiti nei panifici e rivendite di pane, dei sacchetti per il pane con stampati i numeri dei Centri anti violenza del territorio che si possono contattare per denunciare violenze e soprusi. Si tratta dell’associazione “Tutto è vita Centro Antiviolenza Elisabetta Fiorilli, tel. 3711122387 e del punto di ascolto antiviolenza di Follonica, associazione Olympia De Gouges, tel. 3488841979.

Oltre alla distribuzione dei sacchetti era stato organizzata la premiazione del concorso sul tema “La valorizzazione delle donne nell’arte” rivolto a tutti gli istituti scolastici e alla Casa Circondariale di Massa Marittima. La premiazione degli elaborati è stata rimandata, a causa dell’emergenza Covid-19, all’8 marzo 2021, ma la professoressa di storia dell’arte Angela Profenna ha realizzato per l’occasione un video legato al tema del concorso che sarà visibile sulla pagina Facebook della Commissione Pari Opportunità e condiviso sulla pagina del Comune. Inoltre con la collaborazione dell’associazione Liber Pater, le lettrici e i lettori volontari offriranno sulla pagina Facebook della Commissione degli audio con tributi rivolti a donne artiste, scienziate e attiviste in linea sempre con il tema del concorso.

Anche la Unicoop Tirreno rinnova il suo impegno su questo fronte con una iniziativa contro la violenza che coinvolge i suoi punti vendita in Toscana, Lazio e Umbria dal titolo “A fianco delle donne contro la violenza”. Dal 24 al 30 novembre in questi supermercati, tra cui quello di Massa Marittima, si potranno acquistare le confetture di more, mirtilli e frutti di bosco prodotte della coop. agricola “Insieme” che coltiva piccoli frutti in Bosnia ed Erzegovina, nell’area tra Bratunac e Srebrenica, teatro di massacri etnici nel 1995. Per ogni vasetto acquistato Coop devolverà 50 centesimi ad associazioni territoriali che si occupano di accogliere e sostenere le donne vittime di violenza. In particolare nel territorio della Maremma l’associazione beneficiaria sarà la Mandorlo ODV di Gavorrano.

Leggi anche 25 novembre Coop contro la violenza sulle donne: una settimana di iniziative a sostegno delle associazioni

“Il Comune di Massa Marittima è impegnato in prima linea contro ogni violenza – spiega Grazia Gucci assessore alle pari opportunità -, e in particolare contro quella che quotidianamente vede vittime le donne. Una situazione che si è aggravata a causa del lockdown che ha visto un aumento drammatico dei casi di violenza in famiglia. La giornata del 25 novembre rappresenta quindi un momento importante per tenere alta l’attenzione su quello che è diventata una vera e propria emergenza sociale”.

“In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – ha aggiunto Ambra Fontani, presidente Commissione Pari Opportunità – ritengo che il lavoro svolto dalla Commissione in questo anno così difficile sia ancora più prezioso. La crisi economica e l’impossibilità di muoversi liberamente, ha ulteriormente fatto crescere il fenomeno della violenza di genere. Nelle nostre iniziative abbiamo puntato sulla valorizzazione della donna da contrapporre alla sopraffazione, all’ umiliazione, alla privazione di dignità della donna. Crediamo fermamente che il cambiamento debba partire proprio dalla donna , dalla donna che deve credere nelle proprie potenzialità, nella propria forza, nelle risorse di cui dispone , nella sua sensibilità , nella sua creatività”.

“Con le nostre iniziative – conclude Ambra Fontani – vorremmo provare a incoraggiare quelle donne che sono in difficoltà e spingerle a reagire , non a subire passivamente e con rassegnazione”.