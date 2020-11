Luminarie di Natale a Grosseto: arriva il contributo del Comune

GROSSETO – La giunta comunale ha approvato la concessione al Centro Commerciale Naturale Centro Storico Grosseto di un contributo finanziario per l’allestimento delle luminarie natalizie nel centro storico della città.

La volontà dell’Amministrazione locale è quella di partecipare in maniera attiva ai festeggiamenti del periodo natalizio. Nonostante il difficile momento che tutta la città è chiamata ad affrontare, il Comune vuole cercare di essere vicino alla comunità grossetana.

“Illuminare il centro storico per il periodo natalizio, è un atto di vicinanza ai commercianti, agli esercenti e a tutti grossetani che vivono il nostro centro storico – ha dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto -. Penso che, nonostante la crisi dovuta alla pandemia del Covid-19, sia fondamentale provare a festeggiare in sicurezza le feste natalizie e concedersi un minimo di prudente normalità.”

“L’illuminazione sarà uno strumento in più per aiutare l’economia della nostra città – hanno spiegato Luca Agresti, vice sindaco, e Riccardo Ginanneschi, assessore con delega al Commercio-. La nostra Amministrazione è ben consapevole delle difficoltà che la comunità è costretta ad affrontare, per questa ragione la volontà è quella di aiutare nel migliore dei modi chi lavora all’interno del centro storico e chi, molto più semplicemente, vuole godersi il periodo delle feste.”