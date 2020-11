Illumina il Natale: al via il contest. Al balcone più bello buoni acquisto nei negozi del paese

PORTO SANTO STEFANO – “A causa dell’emergenza sanitaria la Pro Loco ha dovuto rinunciare ai tanti eventi in programma, ma questo, non ha frenato lo spirito di iniziativa dell’associazione e la voglia di diffondere e promuovere la bellezza dell’Argentario” fanno sapere dalla Pro loco di Porto Santo Stefano (Monte Argentario).

“Proprio per questo – prosegue l’associazione -, sono state lanciate, sui social diverse rubriche di approfondimento sulla storia del nostro territorio, sui monumenti d’arte, sulla moda, il cinema e molto altro.

Per non parlare dell’iniziativa del Tg Pro Loco, un progetto pilota di tre puntate sulle curiosità del promontorio, che ha visto la partecipazione di giovani ragazzi/e del posto coadiuvati da filmmaker ed esperti. Un piccolo grande successo sul web arrivato a più di mille visualizzazioni che l’associazione spera di proseguire per diffondere, anche in tempo di Covid, un messaggio promozionale per attirare turisti e visitatori.

Adesso la sfida più grande, rendere speciale, nonostante le circostanze, questo Natale, grazie al concorso Illumina il Natale 2020, una social edition, che ha l’obiettivo di coinvolgere tutti gli abitanti del posto per contribuire a inondare di luci il nostro paese.

Per partecipare basta inviare, dall’1 al 15 dicembre, una foto del tuo balcone o vetrina tramite messaggio privato sui social Facebook e Instagram della Proloco, o via e-mail a info@prolocomonteargentario.com.

La tua creazione potrebbe essere scelta tra le migliori delle due categorie “abitazioni” e “vetrine” e vincere così buoni acquisto di diverso taglio, da spendere in una delle attività commerciali di Porto Santo Stefano”.

Per scoprire il regolamento completo segui: Pro Loco Monte Argentario di Porto Santo Stefano sui social!