Il Comune ha un nuovo sito: grafica più intuitiva e più servizi per i cittadini. C’è anche l’app

MONTE ARGENTARIO – Il Comune di Monte Argentario sceglie la piattaforma CmsComWeb per allineare alla normativa il sito web istituzionale e potenziare i servizi disponibili online. Il sito è sempre http://www.comunemonteargentario.gov.it.

In collaborazione con ePublic S.r.l. (webagency leader nella creazione di Cms accessibili rivolti alla Pubblica Amministrazione), l’Ente ha scelto la soluzione ComWeb. Un Cms specifico rivolto ai Comuni e in linea con le direttive Agid per i siti web della Pubblica amministrazione.

Rispetto alla precedente versione, oltre ad una grafica più fresca ed intuitiva, il portale istituzionale presenta tanti nuovi servizi che il cittadino può utilizzare con semplicità, dal sito web o dallo smartphone. E’ infatti disponibile l’App “LaMiaCittà”, scaricabile negli store.

Basta inquadrare il QR code con la fotocamera, installarla e scegliere dall’elenco il Comune di Monte Argentario.

I cittadini possono inoltre contattare direttamente il Comune attraverso il servizio di “Segnalazioni Online”, con il quale è possibile inviare comunicazioni di guasti, malfunzionamenti, richieste specifiche, corredando il messaggio di fotografie e posizione gps.