Giornata contro la violenza sulle donne, Scarlino partecipa online con i consiglieri e gli attori

SCARLINO – Mercoledì 25 novembre ricorre la Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne e il Comune di Scarlino partecipa con un’iniziativa online.

«Quest’anno, non potendo organizzare eventi in presenza – spiega l’assessore alle Pari opportunità, Silvia Travison – abbiamo deciso, in collaborazione con Luca Salemmi di Scarlinopolis, di utilizzare la pagina Facebook del Comune. È fondamentale continuare a sensibilizzare i cittadini su un tema purtroppo ancora attuale». E se lo scorso anno l’attrice scarlinese Benedetta Rustici aveva recitato in Consiglio comunale un brano di Paola Cortellesi sulla violenza contro le donne, questa volta saranno protagonisti tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e di minoranza, e il gruppo che segue i laboratori teatrali di Scarlinopolis.

E non solo. «Altre due adesioni particolarmente significative al progetto, con un contributo video – conferma l’assessore Travison – sono quelle della giornalista Rai Claudia Aldi, inviata di “Chi l’ha visto?”, e di Rachele Ignesti con la figlia. Rachele ha vinto proprio quest’anno il “Campionato della bugia” con un testo toccante che racconta una violenza subita vent’anni prima. Sul palco con lei c’era la figlia minore, perché sin da piccole si deve imparare a dire No alla violenza. Un grande regalo alla nostra comunità».

Oltre ai due camei ci saranno letture e interventi degli amministratori e degli attori di Scarlinopolis. «Ognuno – continua Travison – ha scelto un racconto o una canzone, oppure ha scritto di suo pugno un testo e l’ha interpretato di fronte alla telecamera. L’iniziativa è stata raccolta con entusiasmo da tutto il Consiglio comunale, che ringrazio, così come ringrazio Luca Salemmi». Mercoledì 25 novembre tutti i contributi al progetto – editati dall’attore Luca Salemmi, in collaborazione con il fotografo Simone Rustici – saranno online per l’intera giornata sulla pagina Facebook “Comune di Scarlino”.