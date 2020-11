Coronavirus, al Giglio la situazione migliora. Il sindaco: «Finalmente un concittadino dimesso dall’ospedale»

ISOLA DEL GIGLIO – “Diminuiscono ancora i contagi sull’Isola del Giglio e finalmente una dimissione dal Misericordia di Grosseto”. A renderlo noto, nel consueto punto giornaliero, il sindaco Sergio Ortelli.

“Sono tre le guarigioni conquistate in questo ultimo fine settimana che si vanno ad aggiungere alle due segnalate nel precedente comunicato. Adesso nell’Isola si registrano solamente 6 casi mentre in mattinata sono programmati nuovamente tre tamponi di controllo. In giornata sono previste le dimissioni del primo caso di positività registrato al Giglio, che aspettavamo da qualche giorno”.

“Le dimissioni – conclude il primo cittadino – sono la notizia che ci fa ben sperare anche per la salute di un altro concittadino, ancora ricoverato in terapia intensiva e con una lentissima ma graduale ripresa”.