Coop contro la violenza sulle donne: una settimana di iniziative a sostegno delle associazioni

GROSSETO – Un gesto semplice per un prodotto simbolico. Da sempre Coop è tesa alla valorizzazione del ruolo della donna e della sua dignità e, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, rinnova il suo impegno su questo fronte.

Dal 24 al 30 novembre nei supermercati Coop di tutta Italia (e di Unicoop Tirreno in Toscana, Lazio e Umbria) si potranno acquistare le confetture di more, mirtilli e frutti di bosco prodotte della coop. agricola “Insieme” che coltiva piccoli frutti in Bosnia ed Erzegovina, nell’area tra Bratunac e Srebrenica, teatro di massacri etnici nel 1995.

Per ogni vasetto acquistato Coop devolverà 50 centesimi ad associazioni territoriali che si occupano di accogliere e sostenere le donne vittime di violenza.

Una iniziativa con un duplice effetto: aiutare le coltivatrici al di là dell’Adriatico (la coop. “Insieme” nasce per favorire il ritorno a casa dei profughi della ex-Jugoslavia) e sostenere le associazioni che in Italia aiutano le donne in difficoltà.

“Anche quest’anno e più che mai – spiega Maura Latini , amministratore delegato di Coop Italia – siamo convinti che sia importante impegnarci per stare al fianco delle donne vittime di violenza, contrastare il fenomeno del femminicidio e promuovere una cultura di riconoscimento e rispetto dei diritti umani”.

Queste le associazioni a cui Unicoop Tirreno devolverà il proprio contributo:

MASSA CARRARA – Associazione A.R.Pa. Centro antiviolenza D.U.N.A. – tel 3776994263 – www.arparita.blogspot.com

LUCCA – Casa delle Donne di Viareggio – numero verde 800800811 – www.casadelledonneviareggio.it

LIVORNO – Sportello Vis Provincia di Livorno – Tel. 0586.257229 – (Tel attivo h24: 1522)

Associazione Randi www.associazionerandi.org – Associazione Ippogrifo www.associazioneippogrifo.it

GROSSETO – Associazione Il Mandorlo ODV – Tel. 349.6666909

TERNI – Forum Donne di Amelia – tel 338.8813533 – Facebook: forumdonneamelia

VITERBO – Associazione Erinna – Tel 339.835332 – Facebook: Erinna Viterbo

ROMA – Associazione Differenza Donna – tel. 06.6780537 – www.differenzadonna.org