GROSSETO – Controlli in divisa e in borghese nei negozi di via Roma, ma anche a chi frequenta la zona. Questa mattina gli uomini della Guardia di finanza hanno pattugliato la via, multando alcune persone che avevano compiuto alcune violazione al codice della strada e un negozio che non aveva esposto i prezzi.

di 4 Galleria fotografica Guardia di Finanza controlli negozi