“Abbi cura di splendere”: le iniziative del Comune per la Giornata contro la violenza sulle donne

GAVORRANO – Il 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e come ogni anno la Commissione Pari opportunità del comune di Gavorrano promuove delle iniziative per ricordarla e celebrarla.

“Purtroppo la contingente situazione sanitaria e le restrizioni che ne conseguono non ci permettono di organizzare eventi in presenza – spiegano dalla Commissione Pari opportunità -. Ma non molliamo e abbiamo deciso di essere comunque presenti per quel giorno con una iniziativa che, grazie alla collaborazione dei negozianti e delle associazioni di volontariato, prevede la distribuzione nelle frazioni dell’intero territorio comunale di una brochure con l’immagine di un ritratto di donna.

Il disegno è stato realizzato da Roberta Faucci che l’intera Commissione ringrazia e che nel suo lavoro ha saputo cogliere in pieno il tema che le avevamo sottoposto: ‘Abbi cura di splendere’. Perché per la lotta alla violenza di genere non può prescindere dal rispetto di se stessi e dalla consapevolezza della forza e della bellezza che ogni donna ha dentro di se.

Sempre da questa convinzione nasce anche il secondo progetto che la commissione ha realizzato per la giornata del 25 novembre: ‘Mai più’. Si tratta di un video creato e realizzato da tutte le commissarie. Ognuna di noi ha letto un pezzo tratto dal libro “Ad occhi chiusi ” di Gianrico Carofiglio. Il video sarà pubblicato nella nostra pagina Facebook.

Confidiamo nella condivisone da parte di tutti – concludono dalla Commissione -. Perché della violenza bisogna parlare affinché chi ne è vittima possa sentirsi meno sola e determinarsi a dire: “Mai più'”.