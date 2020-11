Rami, tegole e grondaie pericolanti: il vento soffia a 110 chilometri l’ora

MANCIANO – Rami, alberi, grondaie pericolanti. A Manciano il forte vento ha provocato danni sia agli alberi che alle abitazioni in paese.

Polizia municipale, Protezione civile, Vigili del fuoco e operai comunali sono a lavoro da questa mattina per mettere in sicurezza rami di alberi, grondaie e tegole cadute nel centro abitato. Al momento fortunatamente non sembrano esserci persone ferite.

L’ufficio di protezione civile e dei lavori pubblici del Comune di Manciano è all’opera dalla giornata di ieri per la gestione e il monitoraggio del maltempo, che secondo le previsioni meteo si dovrebbe concludere nella serata di oggi.

Registrate sul territorio di Manciano raffiche di vento fino a 110km/h. Nella foto i Vigili del fuoco di Sorano e Grosseto all’opera in una via del Paese