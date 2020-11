Laura Cutini eletta nel Consiglio nazionale dell’Ente di previdenza dei biologi

GROSSETO – Laura Cutini, nota biologa libero professionista di Grosseto, è stata eletta nel Consiglio nazionale d’indirizzo dell’Enpab, l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei biologi.

L’elezione ha coinvolto i circa 17mila professionisti iscritti all’Enpab. Iscritta all’Ordine professionale dei biologi dal 1979, docente e professionista nella commissione di esami per l’accesso alla professione presso l’Università degli Studi di Siena, attuale componente della Commissione provinciale per le Pari Opportunità, Cutini è contitolare di un laboratorio per consulenze ed analisi ambientali e alimentari.

Esperta in temi ambientali, sicurezza ed igiene degli alimenti, nella sua attività professionale e ordinistica ha valorizzato costantemente il ruolo del biologo negli ambiti di competenza.

Recentemente, a seguito dell’emergenza sanitaria da Sars Cov2 ,il suo impegno si è rivolto anche al contrasto per la diffusione epidemica da Covid19, in particolare nella elaborazione e applicazione dei protocolli per i settori economici e le imprese.

Durante il suo mandato, oltre alla diretta gestione dell’ente di previdenza Enpab, si occuperà di formazione e di welfare per ampliare le competenze e le conoscenze a sostegno della cultura professionale dei giovani biologi liberi professionisti.