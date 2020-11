L’Athletic si sblocca in casa, sconfitta di misura per l’Atlante Grosseto

GROSSETO – Sconfitta di misura per l’Atlante Grosseto, superato 5-4 dall’Athletic in terra ligure. Gara non facile per i biancorossi contro un rivale ancora a digiuno di punti e che ha trovato il primo successo della stagione. Per il team di mister Izzo, ancora una volta non al completo, non sono bastate le reti di Gianneschi, Spinelli (doppietta per lui) e Tezza.

Vantaggio dei locali dopo tre minuti, cui segue il pari di Gianneschi su tap in davanti alla porta; l’Atlante domina passando sul 3-1 con due perle dei Spinelli ma a seguire sbaglia almeno tre volte davanti all’estremo difensore rivale. Nel frattempo i liguri si riportano in gara andando sul 2-3. Dopo l’intervallo, Athletic ancora a segno. Tezza riporta in vantaggio l’Atlante ma poco dopo un tiro libero avversario vanifica tutto. Nel finale, fatale un errore difensivo degli ospiti per il 5-4 definitivo.