L’almanacco del Giunco: il 21 novembre Einstein pubblica la Teoria della relatività ristretta ed esce il Super Nintendo

Sabato 21 novembre, Presentazione della Beata Vergine Maria al tempio, Giornata dell'albero. Accadeva oggi:

164 a.C. – Giuda Maccabeo, figlio di Mattatia della famiglia asmonee, ripristina il Tempio a Gerusalemme. Questo evento è commemorato ogni anno dal festival di Hanukkah

235 – Antero viene eletto Papa

533 – Le Istituzioni di Giustiniano vengono pubblicate con la costituzione Imperatoriam

1009 – Ly Cong Uan viene incoronato come Imperatore di Dai Co Viet, fondatore della dinastia Ly

1272 – Sale al trono Edoardo I d’Inghilterra, succedendo a suo padre Enrico III

1386 – Timur di Samarcanda cattura e saccheggia la capitale georgiana di Tbilisi, prendendo prigioniero il re Bagrat V della Georgia

1620 – I coloni della colonia di Plymouth firmano il Mayflower Compact

1676 – L’astronomo danese Ole Rømer presenta le prime misurazioni quantitative della velocità della luce

1783 – A Parigi, Jean-François Pilâtre de Rozier e François Laurent d’Arlandes compiono la prima ascesa con una mongolfiera non vincolata (tempo di volo: 25 minuti, altezza massima: 9mila metri)

1789 – La Carolina del Nord ratifica la Costituzione degli Stati Uniti e viene ammessa come 12esimo stato membro degli Usa

1831 – Francia: a Lione ha inizio la prima Rivolta dei Canut, gli operai della manifattura della seta

1832 – Il Wabash College viene fondato a Crawfordsville, nell’Indiana

1861 – Stati Confederati d’America: Il presidente Jefferson Davis nomina Judah Benjamin segretario alla guerra

1877 – Thomas Edison annuncia l’invenzione del fonografo, un apparecchio che può registrare suoni. Questa invenzione permetterà poi l’utilizzo di apparecchi per la riproduzione del suono

1894 – Prima guerra sino-giapponese: a Port Arthur il Giappone ottiene una vittoria decisiva contro la Cina

1902

– Termina la Guerra dei Mille Giorni in Colombia

– Il Philadelphia Football Athletics sconfigge il Kanaweola Athletic Club di Elmira, New York, 39-0, nella prima partita della notte di football americano professionistic.

1905 – Albert Einstein pubblica sugli Annalen der Physik la Teoria della relatività ristretta

1916

– Durante la prima guerra mondiale muore Francesco Giuseppe, penultimo imperatore dell’Impero austro-ungarico, dopo oltre 68 anni di regno

– Naufragio della nave ospedaliera Hmhs Britannic

1920 – Domenica di sangue a Dublino: durante una partita di football gaelico allo stadio di Croke Park i reparti inglesi dei Black and Tans per rappresaglia entrano in campo e sparano su tifosi e giocatori, causando 12 morti

1922 – Rebecca Latimer Felton presta giuramento e diventa il primo senatore di sesso femminile nella storia degli Stati Uniti, sostituendo un senatore della Georgia morto improvvisamente. Il successivo senatore di sesso femminile, Hattie Caraway, verrà eletto soltanto nel 1934

1927 – Massacro della Miniera di Columbine: 500 minatori in sciopero, alcuni con le loro famiglie, vengono attaccati con le mitragliatrici da un distaccamento della polizia di stato vestita in abiti civili

1934 – Ella Fitzgerald fa il suo debutto, all’età di 17 anni, all’Apollo Theater ad Harlem, New York

1942 – Completamento dell’Alaska Highway (nota anche come Alcan Highway) L’autostrada non sarà accessibile al traffico generico fino al

1943 – Eccidio di Pietransieri

1953 – Le autorità del British Natural History Museum annunciano che il cranio dell’Uomo di Piltdown, considerato come uno dei più famosi crani fossili del mondo, è un falso

1962 – Entra in vigore il “cessate il fuoco” proclamato dall’Esercito di Liberazione Popolare cinese dichiarato il giorno prima. Questo atto pone fine alla Guerra Cino-Indiana

1964

– Il Ponte di Verrazzano apre al traffico (all’epoca era il ponte sospeso più lungo del mondo)

– Concilio vaticano secondo: si chiude la terza fase del concilio ecumenico della Chiesa cattolica

1967 – Guerra del Vietnam: il generale statunitense William Westmoreland dichiara alla stampa: «Sono assolutamente certo che dove nel 1965 il nemico stava vincendo, oggi sta certamente perdendo»

1969

– A Washington, il presidente statunitense Richard Nixon e il premier giapponese Eisaku Satō concordano per restituire il controllo di Okinawa al Giappone nel 1972. In base ai termini dell’accordo gli USA mantengono i loro diritti sulle basi dell’isola, ma queste non dovranno ospitare armi nucleari

– Viene allacciato il primo collegamento Arpanet

1970 – Guerra del Vietnam: Operazione Ivory Coast – Una squadra congiunta dell’aeronautica e dell’esercito statunitense esegue un’incursione nel campo di prigionia di Son Tay, nel tentativo di liberare dei prigionieri di guerra americani che si pensava vi fossero detenuti (non ci fu nessuna vittima americana, ma i prigionieri erano già stati spostati in un altro campo) Tutti i prigionieri americani vennero spostati in un pugno di complessi di prigionia centrali come risultato di questa operazione

1971 – L’Esercito indiano, aiutato dal Mukti Bahini, sconfigge l’Esercito pakistano nella Battaglia di Garibpur

1974

– L’attentato ai pub di Birmingham da parte dell’Ira causa 21 vittime. I Sei di Birmingham verranno condannati all’ergastolo per questo reato e successivamente prosciolti.

– George W. Bush viene scartato dalla riserva dell’Aeronautica statunitense

1975 – Esce il più famoso album dei Queen, A Night at the Opera, dove ci sono canzoni del calibro di Bohemian Rhapsody e Love of My Life

1977 – Il ministro degli esteri neozelandese Alla Highet annuncia che la Nuova Zelanda avrebbe avuto due inni nazionali: God Save the Queen e God Defend New Zealand, scritto da Thomas Bracken, con le musiche di Joseph John Woods, da eseguire a scelta a seconda delle occasioni

1979 – L’ambasciata statunitense di Islamabad, in Pakistan, viene attaccata dalla folla e incendiata: 4 morti

1980

– Un incendio all’hotel Mgm di Las Vegas provoca 87 morti e 650 feriti. È il disastro più grave della storia del Nevada

– Viene trasmessa la puntata con il più alto indice di ascolto di Dallas (Who Done it?) trattante il tentato omicidio di J.R.

1985 – Jonathan Pollard, analista del servizio segreto della marina militare Usa, viene arrestato per spionaggio (venne preso a cedere informazioni segrete israeliane sulle nazioni arabe e successivamente condannato all’ergastolo)

1986 – Scandalo Iran-Contra: Oliver North, membro del Consiglio di Sicurezza Nazionale, e il suo segretario, iniziano a distruggere i documenti che li coinvolgono nella vendita di armi all’Iran, i cui proventi vengono usati per aiutare i ribelli Contras in Nicaragua

1990 – Esce il Super Nintendo, che uscirà di produzione soltanto nel 1999

1995 – Firma dell’accordo di Dayton, intesa di pace fra serbi, croati e bosniaci; l’accordo diverrà operativo il 14 dicembre successivo

1996 – Un’esplosione di propano presso la Humberto Vidal in Porto Rico provoca 33 morti

2002 – La Nato invita Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia a diventarne membri

2004

– Si chiude il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Ucraina tra Viktor Janukovyč e Viktor Juščenko, che causerà un’enorme mobilitazione di massa della popolazione civile ucraina e sarà all’annullamento da parte della Corte Suprema ucraina

– L’isola della Martinica viene scossa dal più grave terremoto della storia fino ad allora registrato. Il sisma verrà avvertito anche nella vicina Guadalupa

2009 – Un’esplosione in una miniera in Cina nella provincia dello Heilongjiang causa 108 morti

2017 – Robert Mugabe lascia definitivamente la guida dello Zimbabwe dopo il colpo di Stato militare avvenuto lo scorso 14 novembre. Era in carica dal 1987

Fonte: il.wikipwdia.org