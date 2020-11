Il Bonus mobilità è online: fino a 250 euro per chi ha acquistato una bici. Come fare domanda

GROSSETO – È online l’Avviso pubblico per accedere al bonus mobilità del Comune di Grosseto.

Possono accedere al bonus le persone fisiche residenti nel Comune di Grosseto che hanno acquistato, a partire dal 4 novembre 2020, una bici a uso urbano o a pedalata assistita omologata secondo la normativa vigente in materia, da produttori o rivenditori aventi almeno un punto vendita con sede espositiva situata nel comune di Grosseto. Sono invece escluse dal bonus tutte le tipologie di biciclette da corsa.

Il progetto prevede dunque un contributo a parziale copertura delle spese a carico dei beneficiari, per il 50% della spesa sostenuta per un massimo di 120 euro per le biciclette ad uso urbano e 250 euro per quelle elettriche. Gli uffici esamineranno le richieste e selezioneranno quelle idonee a ricevere il contributo.

È possibile partecipare all’Avviso entro il 15 gennaio 2021.

L’Avviso e la domanda sono disponibili sull’albo online all’indirizzo http://www.comune.grosseto.it/albo/viste/webListaAllegatiWindow.php?id=22796 e sulla homepage del Comune di Grosseto.