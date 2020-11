Dal campionato Ebu al titolo italiano, gran programma di fine anno per il team Conti Cavini

GROSSETO – Molti impegni importanti caratterizzano questo fine d’anno per la promoter Rosanna Conti Cavini e la sua organizzazione, dato che venerdì 4 dicembre mette in scena al Palasantoro di Roma un importante evento come il campionato dell’Unione Europea (Ebu) dei pesi superpiuma tra Mario Alfano (team Rosanna Conti Cavini) e il pugile di Malta, Laamouz Haithem (team Patrick Schaerrer), titolo vacante, match previsto sulla distanza delle dieci riprese, con diretta televisiva di Rai Sport. Nel corso dell’evento ci saranno altri incontri professionistici tra cui i quarti di finale dei pesi medi del Torneo delle Cinture Tricolori della Fpi tra il pugile del team Rosanna Conti Cavini, Marco Giannetti, opposto ad Angel Mariano Castillo della Boxe San Lorenzo Roma e l’incontro tra pesi massimi, fra Andrea Pesce con il maestro Alessandro Filippo, che incontrerà sulla distanza delle sei riprese Sergio Romano (Royal Boxing Team)

Nel corso dell’evento è in programma la sesta edizione del Memorial Umberto Cavini che verrà consegnato al miglior pugile dell’intera manifestazione.

A questo importante evento saranno presenti i massimi dirigenti della Federazione Pugilistica Italiana che da tempo stanno lavorando alacremente per risollevare il nostro pugilato professionistico e da segnalare il grande supporto dei dirigenti di Artmediasport..

Il giorno dopo, sabato 5 dicembre a Levallois (Parigi), l’attuale campione italiano dei superpiuma Giuseppe Carafa (team Rosanna Conti Cavini) sarà impegnato alla conquista del Titolo dell’Unione Europeo dei pesi super leggeri contro il francese Massi Tachour.

Nello stesso giorno di sabato l’altro portacolori della promoter grossetana Rosanna Conti Cavini, il campione italiano in carica dei pesi Gallo Vincenzo Picardi cercherà di difendere il suo titolo contro Gianluca Conselmo che si terrà a Maclodio (Brescia). Da ricordare che Picardi ha avuto una brillantissima carriera da dilettante, conquistando più volte il titolo italiano, il bronzo ai mondiali e un bronzo alle Olimpiade di Pechino.

E per non farsi mancare nulla in questo periodo, la promoter Rosanna Conti Cavini organizza un’altra manifestazione con il titolo italiano in palio a Sant’Elia Fiumerapido (Frosinone), sabato 19 dicembre e a contenderselo saranno Angelo Rizzo (Boxe Rosanna Conti Cavini) e Ivan D’Adamo.