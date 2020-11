Coronavirus: in Maremma meno casi e tamponi: i nuovi positivi sono 65. Si libera un posto in terapia intensiva

GROSSETO – 65 nuovi casi, nessun morto e una persona in meno in terapia intensiva: è questo il bilancio registrato dalla Asl tra le 14 di ieri e le 14 di oggi in merito alla diffusione del Coronavirus in provincia di Grosseto.

Torna a diminuire il numero di nuovi casi in Maremma dopo il picco di ieri: sono 65, 50 in meno rispetto a ieri, quando se ne contavano 115. In calo anche il numero di tamponi effettuati: sono 816, contro i 1.155 di ieri.

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 15/11/20 Lunedì 16/11/20 Martedi 17/11/20 Mercoledì 18/11/20 Giovedì 19/11/20 Venerdì 20/11/20 Sabato 21/11/2020 Arezzo 348 172 100 98 159 161 114 Siena 123 117 83 70 60 78 58 Grosseto 190 131 86 66 62 115 65 Totale Asl Tse 665 433 277 241 289 359 237

51 i guariti (ieri 30). Le persone positive in carico alla Asl sono al momento 1.820, dieci in più di ieri.

In Maremma sono 16 i nuovi positivi nella fascia sino a 18 anni (ieri 20), cinque quelli tra i 19 ai 34 anni (ieri 14), 18 nella fascia tra i 35 e i 49 anni (ieri 29), 15 tra i 50 e i 64 anni (ieri 25), otto tra i 65 e i 79 (ieri 18) e tre gli ultraottantenni (ieri nove).

Rispetto a ieri, i nuovi positivi nel comune di Grosseto sono meno della metà: nel comune capoluogo si contano 28 nuovi casi (ieri 62). Otto i nuovi casi a Gavorrano (come ieri), sette a Follonica (ieri 22), quattro a Magliano (ieri zero) e quattro a Manciano (ieri zero) .

Al momento sono 69 le persone ricoverate all’ospedale Misericordia di Grosseto (ieri 67), 15 coloro che si trovano in terapia intensiva Covid: dopo giorni si libera un posto nella terapia intensiva grossetana.

In totale nella Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena) sono 240 nuovi positivi (ieri 359).

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Non sono indicati i Comuni dove si registrano zero contagi

Comune Nuovi casi Campagnatico 1 Castiglione Della Pescaia 3 Cinigiano 1 Follonica 7 Gavorrano 8 Grosseto 28 Magliano In Toscana 4 Manciano 4 Massa Marittima 1 Monte Argentario 1 Orbetello 2 Pitigliano 1 Roccastrada 2 Scansano 1 Semproniano 1

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1580 Provincia di Siena 1079 Provincia di Grosseto 816

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 3524 Provincia di Siena 1489 Provincia di Grosseto 1820

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 3156 Provincia di Siena 1241 Provincia di Grosseto 1629

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 4471 Provincia di Siena 3199 Provincia di Grosseto 3060