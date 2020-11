Coronavirus in Italia: diminuiscono i nuovi casi, sono 34.767. I morti sono 699, i guariti 19.502

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia. In calo i nuovi casi: oggi ci sono 34.767 nuovi casi, 2.475 contagi in meno rispetto a ieri quando erano 37.242.

Diminuisce, di poco, anche il numero di tamponi effettuati, che è pari a 237.225, ovvero 852 in meno rispetto a ieri quando erano 238.077.

Diminuiscono i morti, che sono 692, mentre ieri se ne registravano 699 (-7). A questo c’è da aggiungere che la Regione Abruzzo ha informato che oggi sono stati conteggiati 26 decessi avvenuti nelle settimane precedenti non ancora comunicati.

In calo i guariti: sono 19.502, ieri 21.035 (-1.533).

Incrementati i ricoveri: in totale sono 34.063 (+106, ieri +347, giovedì +106, mercoledì +430, martedì +538, lunedì +489). In aumentano anche le terapie intensive, che in totale sono 3.758 (+10, ieri +36, giovedì +42, mercoledì +58, martedì +120, lunedì +70).

Ecco i dettagli:

• Attualmente positivi: 791.746 (+14.570, ieri +15.505, giovedì +9.358, mercoledì +18.503, martedì +16.026, lunedì +5.294)

• Deceduti: 49.261 (+692, ieri +699, giovedì +653, mercoledì +753, martedì +731, lunedì +504)

• Dimessi/Guariti: 539.524 (+19.502, ieri +21.035, giovedì +17.020, mercoledì +24.169, martedì +15.434)

• Ricoverati: 34.063 (+106, ieri +347, giovedì +106, mercoledì +430, martedì +538, lunedì +489)

• di cui in terapia intensiva: 3.758 (+10, ieri +36, giovedì +42, mercoledì +58, martedì +120, lunedì +70)

• Tamponi: 20.199.829 (+237.225, ieri +238.077, giovedì +250.186, mercoledì +234.834, martedì +208.458, lunedì +152.663)

Totale casi: 1.380.531 (+34.767, ieri +37.242, giovedì +36.176, mercoledì +34.283, martedì +32.191, lunedì +27.354)