GROSSETO – Un uomo di 50 anni, grossetano, è rimasto ferito oggi pomeriggio in un incidente che ha coinvolto una bicicletta e un’automobile.

L’incidente è avvenuto in via Scansanese, a Grosseto. A restare ferito l’uomo in sella alla bici. Sul posto gli operatori della Croce rossa e del 118 che hanno prestato le prime cure all’uomo, e la Polizia municipale per stabilire la dinamica dell’incidente e per fare i rilievi.