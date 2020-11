A Natale #sceglilaMaremma: parte l’iniziativa de IlGiunco.net. Ecco dove scegliere e comprare i regali

–

GROSSETO – Due giorni fa il lancio della nostra iniziativa dedicata ai regali di Natale, oggi i primi risultati e le prime attività dove potrete scegliere i doni da regalare per Natale, ma anche dove trovare sconti e occasioni già in vista del Black Friday (27 novembre).

Perché #sceglilaMaremma anche a Natale – In tempi di restrizione da zona rossa è importante non dimenticare le aziende in queste momento soffrono gli effetti di una crisi che da sanitaria è diventata anche economica. Per questo IlGiunco.net, così come è accaduto anche a marzo nella prima parte dell’emergenza coronavirus, ha deciso di lanciare un appello a tutti i suoi lettori suggerendo di fare acquisti in Maremma, sopratutto adesso che si inizia a pensare ai regali da mettere sotto l’albero. Nessuna battaglia contro le piattaforme multinazionali, ma soltanto l’invito ad avere un po’ di attenzione anche per negozi, attività e imprese vicine a noi. Per questo abbiamo deciso di lanciare l’iniziativa #sceglilaMaremma anche a Natale: un modo per dare visibilità e respiro alle nostre attività consigliando di acquistare i regali proprio da loro.

L’iniziativa di #sceglilaMaremma anche a Natale – IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, mette a disposizione di tutte le aziende della provincia di Grosseto, gratuitamente, una mappa e una pagina per poter informare i propri clienti sulla possibilità di scegliere i loro regali di Natale e farseli spedire o ritirarli sul posto. Non solo, vorremmo che le attività mettessero in evidenza le loro iniziative per il Natale. Periodicamente aggiorneremo la mappa e la pagina con l’elenco delle attività che vorranno aderire a questa iniziativa alla quale daremo ampio spazio sulle pagine digitali del nostro giornale.

Le altre iniziative di #sceglilaMaremma – Tra le iniziative che abbiamo lanciato nell’ambito di #sceglilaMaremma anche la mappa dei bar e ristoranti che offrono servizio di consegna a domicilio o da asporto. La trovate qui: Da Orbetello a Follonica: tutte le attività per ordinare a casa o take away. Ecco la MAPPA dei bar e ristoranti della Maremma

Ecco come fare per essere segnalati nella mappa e aderire all’iniziativa sul Natale – Se hai un’attività che offre un servizio per scegliere e ordinare i regali di Natale (così come anche altri prodotti da acquistare) o che vuole lanciare un’iniziativa sul Natale per i suoi clienti compila il modulo che trovi in basso, così potrai essere aggiunto nella mappa e nell’elenco di adesione. L’inserimento all’interno dell’articolo è gratuito.

IlGiunco.net ha predisposto un ulteriore servizio di comunicazione. Gli esercenti e le attività che vorranno avere un articolo personalizzato (notizia sponsorizzata), una visibilità mirata all’interno del giornale e sulla pagina Facebook che ha oltre 47mila fan possono scrivere a pubblicita@ilgiunco.net