Tre medici cessano l’attività: ecco chi sono e come scegliere il sostituto

GROSSETO – Variazioni nel mese di novembre nella geografia dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) convenzionati con la Asl Toscana sud est.

In provincia di Grosseto, ha già cessato l’attività lo scorso 15 novembre il dottor Maurizio Fivizzani, operativo su Follonica, Massa Marittima, Scarlino, Gavorrano, Montieri e Monterotondo, il 26 novembre sarà la volta del dottor Massimiliano Bartolini (Orbetello, Pitigliano, Monte Argentario, Manciano, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Capalbio e Sorano) e la pediatra Azzurra Fabbri lo farà il 30 novembre (Capalbio, Manciano, Pitigliano e Sorano).

I loro assistiti dovranno effettuare una nuova scelta tra i medici disponibili nell’ambito.

Per effettuare la scelta, in questo momento di emergenza sanitaria, l’Azienda invita i cittadini a non recarsi presso gli sportelli e a utilizzare una delle seguenti modalità alternative:

• sul portale regionale Servizi online per la salute (consulta la Guida al servizio di scelta medico on line su https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra)

• da App SmartSST di Regione Toscana

• via mail a anagrafesanitaria@uslsudest.toscana.it, allegando copia scannerizzata del documento di identità e della tessera sanitaria (anche foto tramite smartphone), indicazione del medico scelto e numero telefonico per essere ricontattati.

• per telefono: per le province di Grosseto e Siena al numero 0564 483777, da lunedì al venerdì 9-13:30, martedì e giovedì anche 14-15.

I medici disponibili e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia.