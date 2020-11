Padre Jose Thomas torna in India: a Marina arriva un nuovo parroco

MARINA DI GROSSETO – “Porto con me tanti bei ricordi, ringrazio di cuore tutti i marinesi per questi anni di cammino condiviso accompagnati dalla fede, dalla speranza dalle amicizie e ringrazio tutti per la benevola attenzione verso di me”. Così il carmelitano padre Jose Thomas, per 9 anni e 4 mesi parroco della comunità di Marina di Grosseto, si congeda dalla Parrocchia e dalla Diocesi.

Farà, infatti, ritorno in India, dove i superiori della Provincia Carmelitana di San Giuseppe, del sud Kerala, lo hanno destinato. La sua nuova dimora sarà il convento di Ayroor Kochin, di cui sarà superiore. È una casa di formazione dell’Ordine: qui infatti vivono i frati studenti di Teologia. Padre Thomas avrà la responsabilità di una comunità di 27 membri, 21 studenti e 6 sacerdoti.

Il confratello che gli subentrerà nel servizio di parroco si chiama padre Marcos Moulias e arriverà a gennaio. “Nel frattempo – spiega padre Jose – padre Justin Davidson sarà il sacerdote incaricato della parrocchia”, affiancato dagli altri religiosi che compongono la comunità di Marina.

“Quelli in Maremma – dice l’ormai ex parroco – sono stati anni davvero belli e ricchi di tanti momenti che porterò nel cuore”.

Per salutare Marina e la comunità tutta padre Thomas celebrerà una Messa sabato 21 novembre alle 17.

Il vescovo Rodolfo, in una lettera indirizzata a padre Jose, lo ringrazia del servizio reso alla Chiesa di Grosseto in un decennio: “Sei stato un buon pastore nella Parrocchia di Marina. Ti ringrazio a nome di tutta la Diocesi e del popolo di Dio, che ha servito, per l’impegno, la disponibilità e il senso di partecipazione alla vita di questa Chiesa locale. E’ stato bello vederti arrivare alle riunioni o alle celebrazioni diocesane – continua la lettera – sempre insieme a qualche confratello, segno di quel carisma di comunione fraterna che voi religiosi siete chiamati a testimoniare nella Chiesa. Ora ci dispiace doverti salutare – ti eri davvero inserito nella realtà maremmana – ma siamo grati a te e al tuo Ordine per gli anni che hai donato a noi e ti auguriamo di operare bene in ciò che ora ti viene affidato. Ricordati di noi e di ogni membro della comunità di San Rocco. Da parte mia ti benedico e ti accompagno”, conclude il Vescovo.

I Carmelitani sono a Marina dal 1958. Fino al 2008 convento e parrocchia sono stati affidati ai Frati toscani; dal 2008 officiano i frati della Provincia indiana del Sud/Kèrala.