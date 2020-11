Lunedì il Consiglio comunale si riunisce sul web: come seguire la diretta

GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale, Cosimo Claudio Pacella, ha convocato l’assemblea per lunedì 23 novembre alle ore 8.30. La seduta si svolgerà in modalità telematica: i lavori si potranno seguire in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Grosseto al link https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw

Questo l’ordine del giorno:

Comunicazioni istituzionali.

Approvazione schema di atto di transazione con S.I.T. Società Igiene Territorio Spa per la chiusura/definizione del contenzioso giudiziale R.G. n. 2950/2016 – Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

Proposta di deliberazione per l’approvazione del regolamento comunale della Consulta del Verde della Città di Grosseto.

Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno approvato con deliberazioni del C.C. n°42/2013, 87/2016 e 105/2016. Modifica.

Mozione ad oggetto “Sensibilizzazione cittadinanza a scaricare app Immuni”, presentata dai gruppi consiliari Pd, Italia viva, Lista Mascagni Sindaco e Movimento 5 Stelle.

Mozione per attivazione servizio informativo Bonus Fiscali per attività edilizie, presentata dalla consigliera Pisani (Movimento 5 Stelle).

Mozione “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, presentata dal consigliere De Martis (Lista Mascagni sindaco).

Mozione su orari vendita per asporto bevande nel centro storico – Modifica regolamento per il decoro del centro storico, presentata dal consigliere Carlicchi (Italia Viva).

Mozione per gratuità parcheggi, presentata dal consigliere Carlicchi (Italia viva).

Mozione per sospensione ztl, presentata dal consigliere Carlicchi (Italia viva).

Interrogazione per conoscere la presenza di serbatoi di acqua ed autoclavi nelle scuole, presentata dalla consigliera Scoccati (PD).