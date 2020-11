Le scuole della città aderiscono a “Io leggo perché”: i lavori dei bambini esposti nelle librerie

FOLLONICA – Anche quest’anno, nonostante il momento delicato che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria, l’Istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena di Follonica diventa nuovamente protagonista della manifestazione nazionale Io leggo perché, giunta alla sua quinta edizione e promossa dall’Associazione italiana editori in collaborazione con le più alte istituzioni, la filiera del libro, i media, per il potenziamento delle Biblioteche scolastiche di tutta Italia.

Tutti gli studenti dei plessi dell’Istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena invitano la cittadinanza a partecipare alla campagna donazioni dal 21 al 29 novembre.

Per sensibilizzare la società sul valore della lettura come strumento potente che favorisce il raggiungimento, da parte di tutti i bambini e i ragazzi, delle competenze fondamentali per la vita, i bambini delle scuole dell’infanzia “I Melograni” e “Il Fontino”, gli studenti delle scuole primarie “Bruno Buozzi”, “Don Milani” e della scuola secondaria di primo grado “Arrigo Bugiani”, hanno organizzato attività, letture, giochi, canzoni e anche interviste sulla gentilezza, tema che riassume tutti i valori ispiratori della missione che si prefiggono i docenti dell’Istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena di Follonica, ovvero l’amore per la cultura, la solidarietà e non ultima la qualità della formazione dei cittadini del domani.

Tutti i prodotti delle attività svolte saranno esposti dal 21 al 29 novembre nelle librerie partner dell’iniziativa: “Chiti”in via Roma 83, “Altri Mondi” in via Albereta 50 e Cmc di Mellini Mara in via Salceta 8/10.