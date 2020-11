Lavoro in municipio: 22 posti disponibili nel Comune di Grosseto. Ecco chi cerca l’ente

GROSSETO – Cinque bandi per 22 posti di lavoro nel Comune di Grosseto di lavoro. Nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso – concorsi, e nel servizio “Concorsi” nella homepage, sono pubblicati i seguenti avvisi: bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore direttivo tecnico” esperto in gestione del verde pubblico cat. D posizione di accesso d1 (approvato con determinazione dirigenziale n. 2078/2020);

bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 6 posti a tempo pieno e indeterminato di “istruttore direttivo tecnico” – cat. D posizione di accesso d1 (approvato con determinazione dirigenziale n. 2078/2020);

bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 2 posti a tempo pieno e indeterminato di “istruttore direttivo tecnico” esperto in protezione civile e ambientale – cat. D posizione di accesso d1 (approvato con determinazione dirigenziale n. 2078/2020);

bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 12 posti a tempo pieno e indeterminato di “istruttore direttivo amministrativo” – cat. D posizione di accesso d1 (approvato con determinazione dirigenziale n. 2039/2020);

bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore direttivo tecnico” cat. D – posizione di accesso D1 esperto in G.i.s. (Geographic information system) – (approvato con determinazione dirigenziale n. 2079/2020).

Le domande di partecipazione ai concorsi, da presentare esclusivamente online, sono accettate dalla piattaforma telematica dal 20 novembre (data di pubblicazione degli estratti dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana – IV serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 91 del 20 novembre 2020) al 21 dicembre 2020.